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Ancak Kanadalı oyuncu kendisine yakışmayacak şekilde öyle kötü bir pas verdi ve araya giren Lewandowski, topla birlikte Fabri ile karşı karşıya kalacaktı ki Vida, Polonyalı oyuncuyu indirdi. Sonra direkt kırmızı kartla da oyundan atıldı...