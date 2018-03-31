13 maçlık bir yenilmemezlik serisinin ardından geçen hafta Leipzig'e 2-1 yenilen Bayern Münih, bu mağlubiyetin acısını Borussia Dortmund'dan çıkardı.

Bavyera ekibinin gollerini Robert Lewandowski, James Rodriguez, Thomas Müller ve Franck Ribery attı. Lewandowski, eski takımına karşı hat-trick yaparken Borussia Dortmund'da Nuri Şahin 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla 28 haftada puanını 69'a çıkaran Bayern Münih, en yakın rakibi Schalke 04 ile olan puan farkını 17’ye çıkardı. Jupp Heynckes'in öğrencileri, haftaya Augsburg'u deplasmanda yenmeleri halinde matematiksel olarak zirveyi garantileyip, şampiyonluğunu ilan edecek.