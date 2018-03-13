Beşiktaş ile yarın akşam 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Bayern Münih, 4 yıldızını İstanbul'a getirmedi.

Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Arjen Robben, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi ve Almanya'da bırakıldı.

BAYERN MÜNİH, İSTANBUL'A GELDİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, yarın oynanacak rövanş mücadelesi için saat 14.40'ta özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Bayern'li futbolcular güvenlik önlemleri eşliğinde takım otobüsüne geçerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı. Otobüse polis korteji eşlik etti. Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesi yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

HEYNCKES'İN BASIN TOPLANTISI BU AKŞAM 20.00'DA

Mücadele öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Jup Heynckes ve beraberindeki bir futbolcu bugün saat 19.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi son antrenmanını ise saat 20.00'de yine Vodafone Park'ta yapacak.

BAYERN MÜNİH'İN BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSU

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Bu maçı Tivibuspor 2 canlı yayınlayacak. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.