Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Jupp Heynckes oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 2. maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 3-0 kaybeden ve İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son veren Bayern Münih, çareyi eski çalıştırıcısında buldu. Sky Sports'un haberine göre Bayern Münih, sezon sonuna kadar Jupp Heynckes'le anlaştı.

Bild'de yer alan haberde kulüp yönetiminin takımı yakından tanıyan birisini tercih etme kararı aldığı ve bunun üzerine emekliye ayrılan Heynckes'i ikna ederek 72 yaşındaki teknik adamla anlaştığı belirtildi. Kicker ise kesinlik belirtmezken teknik direktörlük için en güçlü adayın Heynckes olduğunu belirtti.

JUPP HEYNCKES KİMDİR?

Futbolculuk kariyerini 1978 yılında sonlandıran Heynckes, bir yıl sonra Borussia Mönchengladbach'ta yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştı. 1987 yılında Bayern Münih'in başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, 4 yıllık görevinin ardından İspanya'nın Athletic Bilbao ekibine geçmişti. Kariyerinde Real Madrid de bulunan Heynckes, 2011-13 yılları arasında Bayern Münih'te görev yapmıştı. Heynckesli Bayern Münih, 2011-12 sezonunda Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'a 5-2, Şampiyonlar Ligi finalindeyse Chelsea'ye penaltılarda elenmişti. Bavyera ekibi ligde ise 34 maçta topladığı 73 puanla Borussia Dortmund'un 8 puan gerisinde 2. olmuştu.

2012-13 sezonunda 34 maçta sadece 1 kez yenilen Bayern Münih, 91 puanla en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 25 puan önünde şampiyon olmuştu. Şampiyonlar Ligi finalinde yine Borussia Dortmund'la karşılaşan Bayern Münih, maçı 2-1 kazanarak kupaya uzanmayı başarmıştı. Bavyera temsilcisi Almanya Kupası'nda Stuttgart'ı 3-2, Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Bayern Münih, 2012-13 sezonu devam ederken gelecek sezon için Pep Guardiola ile anlaştığını açıklamış ve Heynckes, emekliye ayrılmıştı.

BAyern Münih

Jupp Heynckes