Öne Çıkanlar
Bayern Münih
Futbol

Bayern Münih kadrosu (2017) Bayern Münih kadrosunda kimler var?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı ve Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşti. İşte Bayern Münih kadrosu.

11 Aralık 2017 Pazartesi, 14:56:44 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı ve temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından futbolseverler, Bayern Münih kadrosu aramasını yapmaya başladı. İşte Bayern Münih'in kadrosu

BAYERN MÜNİH KADROSU (2017)

Forma Numarası İsim Pozisyon
1 Manuel Neuer Kaleci
26 Sven Ulreich Kaleci
36 Christian Früchtl Kaleci
22 Tom Starke Kaleci
5 Mats Hummels Stoper
17 Jerome Boateng Stoper
4 Niklas Süle Stoper
20 Felix Götze Stoper
27 David Alaba Sol Bek
14 Juan Bernat Sol Bek
34 Marco Friedl Sol Bek
32 Joshua Kimmich Sağ Bek
13 Rafinha Sağ Bek
8 Javi Martinez Ön Libero
19 Sebastian Rudy Ön Libero
30 Niklas Dorsch Ön Libero
6 Thiago Orta Saha Merkez
23 Arturo Vidal Orta Saha Merkez
24 Corentin Tolisso Orta Saha Merkez
7 Franck Ribery Orta Saha Sol
11 James Rodriguez Orta Saha, Sağ Kanat, Sol Kanat
40 Fabian Benko Orta Saha, Sağ Kanat, Sol Kanat
29 Kingsley Coman Sol Kanat
10 Arjen Robben Sağ Kanat
25 Thomas Müller Forvet Arkası
9 Robert Lewandowski Santrafor
28 Kwasi Okyere Wriedt Santrafor

  • BAyern Münih
  • Bayern Münih kadrosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu