UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı ve temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından futbolseverler, Bayern Münih kadrosu aramasını yapmaya başladı. İşte Bayern Münih'in kadrosu

BAYERN MÜNİH KADROSU (2017)

Forma Numarası İsim Pozisyon 1 Manuel Neuer Kaleci 26 Sven Ulreich Kaleci 36 Christian Früchtl Kaleci 22 Tom Starke Kaleci 5 Mats Hummels Stoper 17 Jerome Boateng Stoper 4 Niklas Süle Stoper 20 Felix Götze Stoper 27 David Alaba Sol Bek 14 Juan Bernat Sol Bek 34 Marco Friedl Sol Bek 32 Joshua Kimmich Sağ Bek 13 Rafinha Sağ Bek 8 Javi Martinez Ön Libero 19 Sebastian Rudy Ön Libero 30 Niklas Dorsch Ön Libero 6 Thiago Orta Saha Merkez 23 Arturo Vidal Orta Saha Merkez 24 Corentin Tolisso Orta Saha Merkez 7 Franck Ribery Orta Saha Sol 11 James Rodriguez Orta Saha, Sağ Kanat, Sol Kanat 40 Fabian Benko Orta Saha, Sağ Kanat, Sol Kanat 29 Kingsley Coman Sol Kanat 10 Arjen Robben Sağ Kanat 25 Thomas Müller Forvet Arkası 9 Robert Lewandowski Santrafor 28 Kwasi Okyere Wriedt Santrafor

BAyern Münih

Bayern Münih kadrosu