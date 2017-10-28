Almanya ligi Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, evinde son yılların yükselen takımı RB Leipzig'i ağırlayacak. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - RB LEİPZİG

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalacak. Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak olan karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

İki takım arasında 3 gün önce oynanan Almanya Kupası maçında normal süre 1-1 bitmiş, penaltılarla Bayern Münih kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan son 3 maçta RB Leipzig galip gelemedi, 2 maçı da Bayern Münih kazandı.

Bayern Münih, ligde evinde oynadığı son 3 maçta da kaybetmedi.

Leipzig, ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı.

Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Leipzig, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Bayern Münih, ligde oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Leipzig, ligde oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Bayern Münih, evinde oynadığı son maçta Freiburg'u 5-0 mağlup etti.

Leipzig, deplasmanda oynadığı son maçta Dortmund'u 3-2 devirdi.

Bayern Münih'te en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Robert Lewandowski bulunuyor.

Leipzig'de en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Timo Werner bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Bayern Münih: Sven Ulreich, Niklas Süle, David Alaba, Mats Hummels, Rafinha, Kingsley Coman, James Rodriguez, Arjen Robben, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Ibrahima Konate, Lukas Klostermann, Bernardo, Naby Keita, Bruma, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Diego Demme, Timo Werner, Yussuf Poulsen

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