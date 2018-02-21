AA'da yer alan habere göre Ahmet Akgün yaptığı açıklamada, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu, arkadaşlarıyla karşılaşma öncesi Almanya temsilcisini yenecekleri yönünde iddiaya girdiğini söyledi.

Kaybeden tarafın karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından denize girerek beş dakika suda kalması olarak iddiayı belirlediklerini vurgulayan Akgün, "Karşılaşmayı kazanacağımıza çok inanmıştım. Maç öncesi de bu fikrimi arkadaşlarımla paylaştım. Onlar yenemeyeceğimizi iddia etti, ben de kazanabileceğimizi öne sürdüm. 5-0 kaybettiğimiz karşılaşma sonunda denize giren ben oldum." dedi.

Akgün, sadece bir maç kaybettiklerini ve üzgün olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Bugün olsun yine iddiaya girerim, yarın yine aynısını yaparım. Bizim Beşiktaş sevdamız öyle böyle bir sevda değil. Ölümüne Beşiktaşlıyız." diye konuştu.