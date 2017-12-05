Bayern Münih- Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, Canlı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih evinde, Paris Saint-Germain'i misafir edecek. Her iki takım'da birbirlerini yenerek gruptan çıkmak için zorlu mücadele verecekler. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanallardan yayınlanacak? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, evinde Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Allianz Arena stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan maç canlı olarak Tivibu Kanal 82 ve TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada PSG evinde 3-0 kazanmıştı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 15 puan toplayarak zirvede yer aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 5 maçta 12 puan toplayabildi ve 2. sırada yer alıyor.

Bayern Münih ve PSG, Avrupa'da 7 kere karşılaştı. Bu maçların 5'ini PSG, ikisini de Bayern München kazandı.

PSG, oynadığı son 5 maçta 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

PSG, oynadığı son 5 maçta 14 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, 4 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih oynadığı son maçta Anderlecht'i deplasmanda 2-1 yendi.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Celtic'i evinde 7-1 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

# Takım O G B M A Y AV Puan 1 Paris Saint-Germain 5 5 0 0 24 1 +23 15 2 Bayern Münih 5 4 0 1 10 5 +5 12 3 Celtic 5 1 0 4 5 17 -12 3 4 Anderlecht 5 0 0 5 1 17 -16 0

Bu ligde Bayern Münih toplamda 3 maçtır kazanıyor.

Bu ligde Paris Saint-Germain toplamda 5 maçtır kazanıyor.

SAKAT/CEZALI DURUMU

Bayern Münih: Arjen Robben (sakat), Manuel Neuer (sakat), Thiago Alcantaca (sakat), Juan Bernat (sakat)

Paris Saint-Germain: Thiago Motta (sakat), Lucas Moura (sakat), Hatem Ben Arfa (kadro dışı)

EN GOLCÜLER

Bayern Münih: Joshua Kimmich (2), Robert Lewandowski (2), Thiago Alcantara (1)

Paris Saint-Germain: Neymar (6), Edinson Cavani (6), Kylian Mbappe (3)

SON MAÇ KADROLARI

Bayern Münih: Sven Ulreich, Jerome Boateng, Niklas Süle, Marco Friedl, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Corentin Tolisso, Arturo Vidal, Arjen Robben, Sebastian Rudy, Robert Lewandowski

Paris Saint-Germain: Alphonse Areola, Thiago Silva, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Julian Draxler, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar

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