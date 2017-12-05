Bayern Münih- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, Canlı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih evinde, Paris Saint-Germain'i misafir edecek. Her iki takım'da birbirlerini yenerek gruptan çıkmak için zorlu mücadele verecekler. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanallardan yayınlanacak? İşte detaylar...
Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, evinde Unai Emery yönetimindeki Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Allianz Arena stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan maç canlı olarak Tivibu Kanal 82 ve TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1
|Paris Saint-Germain
|5
|5
|0
|0
|24
|1
|+23
|15
|2
|Bayern Münih
|5
|4
|0
|1
|10
|5
|+5
|12
|3
|Celtic
|5
|1
|0
|4
|5
|17
|-12
|3
|4
|Anderlecht
|5
|0
|0
|5
|1
|17
|-16
|0
Bu ligde Bayern Münih toplamda 3 maçtır kazanıyor.
Bu ligde Paris Saint-Germain toplamda 5 maçtır kazanıyor.
Bayern Münih: Arjen Robben (sakat), Manuel Neuer (sakat), Thiago Alcantaca (sakat), Juan Bernat (sakat)
Paris Saint-Germain: Thiago Motta (sakat), Lucas Moura (sakat), Hatem Ben Arfa (kadro dışı)
Bayern Münih: Joshua Kimmich (2), Robert Lewandowski (2), Thiago Alcantara (1)
Paris Saint-Germain: Neymar (6), Edinson Cavani (6), Kylian Mbappe (3)
Bayern Münih: Sven Ulreich, Jerome Boateng, Niklas Süle, Marco Friedl, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Corentin Tolisso, Arturo Vidal, Arjen Robben, Sebastian Rudy, Robert Lewandowski
Paris Saint-Germain: Alphonse Areola, Thiago Silva, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Julian Draxler, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, Neymar
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