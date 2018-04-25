UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya liginin güçlü takımlarından Bayern Münih, evinde İspanya liginin güçlü takımlarından Real Madrid'i konuk edecek. Rövanş maçına avantajlı şekilde çıkmak isteyen iki takımda büyük çaba sarf edecek. Futbolseverler de karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Bayern Münih - Real Madrid maçı hakkında tüm bilgiler...

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalin ilk maçında Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, evinde Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'i konuk edecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Kuipers'in yardımcılıklarını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSLİKLER

Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupalarındaki 25. maçlarına çıkacaklar. Bundan önceki 24 maçta taraflar 11'er galibiyet elde etti (2B). Bu eşleşme, aynı zamanda Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla oynanan eşleşme konumunda (24 maç).

İki takım Şampiyonlar Ligi yarı final turunda üçüncü kez karşılaşacak. 2011/12 sezonunda Bayern Münih finale çıkarken, 2013/14 sezonunda bunu başaran Real Madrid oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı son beş maçın tamamını kaybetti. Bu maçların tamamı grup aşamasından sonraki turlarda oynandı (üç yarı final ve iki çeyrek final maçı).

Real Madrid'e karşı beş maçtır kaybeden Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibe karşı en uzun maç kazanamama serisini yaşıyor.

Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih ile oynadığı son iki maçı da kazandı ve o sezonların sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü (2013/14'te yarı final, 4-0 & 2016/17'de çeyrek final, 2-1).

Jupp Heynckes, Allianz Arena'da oynadığı 16 Şampiyonlar Ligi maçının 14'ünü kazandı (1B 1M) ve bu maçlarda takımı 48 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde en az 20 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek üç teknik direktörün ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek: Jupp Heynckes (%71) ve Zinedine Zidane (%67). Bu ikilinin önünde yer alan tek isim ise Luis Enrique (%73).

Zinedine Zidane, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu (2G 1B 1M) ve teknik direktör olarak (2G) çıktığı altı maçın sadece birini kaybetti. O maç da Nisan 2002'de Olympiastadion'da oynanmıştı (2-1).

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçının tamamında gol atmayı başardı (toplam 17 gol). Bu, turnuva tarihindeki en uzun gol atma serisi.

Ronaldo, Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde dokuz gol attı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takıma bundan daha fazla gol atmayı başaran tek isim ise, yine Ronaldo: Juventus'a 10 gol attı.

Bu maçta, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı final maçlarında en fazla gol atan ki oyuncu karşı karşıya gelecek: Cristiano Ronaldo (13) & Robert Lewandowski (6).

Şampiyonlar Ligi'nde en az 50 maça çıkan oyuncular arasında en yüksek galibiyet yüzdesi elde eden oyuncu Isco (%69 - 59 maçın 41'i).