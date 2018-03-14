Beşiktaş-Bayern Münih maçına Vodafone Park damgası! Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında tarih yazan ve grubunu lider tamamlayan ilk Türk takımı olma başarısı gösteren Kara Kartal, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'e deplasmandaki ilk maçta 5-0 mağlup olmuştu. Kara Kartal, Bavyera devini rövanş maçında Vodafone Park'ta ağırlarken Almanların şaşkınlığı dikkatleri çekti!

Bayern Münih'in Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda bir ses ölçer ekranının fotoğrafı yer aldı ve "Gürültülü" ifadeleri kullanıldı. Bayern Münih'in yıldızları, önceki günlerde yaptıkları açıklamalarda Vodafone Park'a ve Beşiktaş taraftarına vurgu yapmışlardı.

— FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2018

WERNER MAÇI TAMAMLAYAMAMIŞTI!

Grup aşamasında RB Leipzig'in 2-0 kaybettiği maçın henüz başlarında tribünlerdeki gürültü nedeniyle kulak tıkacı istemiş ve sonrasında dayanamayarak oyundan çıkmıştı. RB Leipzig Teknik Direktörü Ralp Hasenhüttl mücadele sonrasında atmosferden etkilendiklerini söylemişti. Werner, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Napoli maçı öncesinde de Vodafone Park'ı unutamadığını dile getirmişti.

Alman yıldız, Beşiktaş'tan sonra hiçbir atmosferin kendisini şok etmeyeceğini söylerken; "Atmosfer güzel olacak ama İstanbul sıra dışıydı. Avrupa'da bir daha böyle bir şey yapar mıyım, bilemiyorum. İstanbul'daki gibi hiçbir yerde olamaz. Oynadığım herhangi bir stattan çok çok fazla gürültülüydü. Beşiktaş ile Avrupa'daki en uç atmosferi yaşadım, artık hiçbir şey beni şok edemez. Bir hafta sonra Dortmund'da oynadık, nasıl söyleyeyim, bana çok yumuşak geldi" ifadelerini kullanmıştı.