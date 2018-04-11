ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAYERN MÜNİH-SEVILLA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
BAYERN MÜNİH - SEVILLA
STAT: Allianz Arena
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: William Collum (İskoçya)
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski
TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes
SEVILLA: Soria, Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vazquez, Correa, Ben Yedder.
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
NASIL GELDİLER?
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon B Grubu'nda yer alan Bayern Münih, ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yendi. Paris'te aynı skorla PSG'ye kaybeden Bavyera ekibi, sonrasında Celtic'i evinde 3-0, deplasmanda 2-1 mağlup etti. Anderlecht'i de deplasmanda 2-1 yenen Bayern Münih, son maçta Allianz Arena'da PSG'yi 3-1 mağlup etse de grubu ikinci sırada tamamlayabildi.
Play-off'ta temsilcimiz Başakşehir'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla eleyerek Devler Ligi'ne katılabilen Sevilla E Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Anfield'da Liverpool ile 2-2 berabere kalan Sevilla, sonrasında Maribor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Moskova'da Spartak Moskova'ya 5-1 gibi farklı bir skorla yenilen İspanyol temsilcisi, Rus rakibini Sanchez Pizjuan'da 2-1 yendi. Sevilla evinde Liverpool'la 3-3, deplasmanda da Maribor ile 1-1 berabere kalsa da gruptan çıkmayı başardı.
BAYERN SON 16 TURUNDA BEŞİKTAŞ'I ELEDİ
Alman temsilcisi son 16 turunda, Devler Ligi'nde grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan ilk maçı 5-0 kazanırken, Vodafone Park'ta oynanan rövanşta da 3-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
SEVILLA, UNITED'I KUPANIN DIŞINA İTTİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile eşleşen Sevilla, evinde İngiliz rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ancak İspanyol ekibi, Old Trafford'da oynanan maçta Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
BAYERN SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Ev sahibi Bayern Münih, son oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda Leipzig'e 2-1 kaybeden Bavyera ekibi, daha sonra Borussia Dortmund'u 6-0, Sevilla'yı 2-1, Augsburg'u da 4-1'lik skorlarla yendi.
SEVILLA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Sevilla ise son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Old Trafford'da Manchester United'ı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Sevilla, Leganes'e 2-1 mağlup olduktan sonra Barcelona ile de 2-2 berabere kaldı. Çeyrek final ilk maçında da evinde Bayern Münih'e 2-1 kaybeden Endülüs ekibi, son olarak La Liga'da Celta Vigo'ya 4-0 mağlup oldu.
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