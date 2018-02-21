Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan 4 takımdan biri olan temsilcimiz Beşiktaş'ı son 16 turu ilk maçında 5-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Hollandalı futbolcu Arjen Robben, mücadeleye kulübede başlarken oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu maç sonrasında flaş açıklamalar yaptı!

Karşılaşmaya 44. dakikada sakatlanan James Rodriguez yerine giren Arjen Robben, maça 11'de başlamadığı için mutsuz olduğunu itiraf etti.

"HERKES OYNAMAK İSTER"

İyi bir oyun çıkardığını savunan Robben, "Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur" ifadelerini kullandı.

"DUYGULARIMI AÇIKLARSAM..."

Konu hakkında açıklamalarını sürdüren Robben, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Jupp Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım" şeklinde konuştu.

HEYNCKES'TEN ROBBEN'E YANIT

Robben'in açıklamalarına yanıt veren Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes şunları söyledi:

"Maça başlayamayan bir oyuncunun mutlu olmamasını anlıyorum. Bu kesinlikle normal. Fakat doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum"