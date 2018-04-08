Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında WWK Arena'da Augsburg ile karşılaştı. Mücadelenin 18. dakikasında Niklas Süle’nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

32. dakikada Corentin Tolisso ile beraberliği yakalayan Bayern Münih'e farkı getiren golleri 38. dakikada James Rodriguez, 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

Ligde puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu garantiledi.

Bayern Münih'in CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, maç sonrasında Bild gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Franck Ribery ve Arjen Robben'le ilgili konuşan Rummenigge, "Robben'in ayrılması ihtimal dahilinde ancak hem Robben'in hem de Ribery'nin kontratlarını uzatmaya karşı değiliz. İkisi de son derece profesyonel oyuncular. Bu konu hakkında düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.