Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'te ortalık, son antrenmanda karıştı! Bild'de yer alan habere göre Sebastian Rudy ile James Rodriguez arasında kavga çıktı!

Alman basınındaki yer alan haberlere göre Rudy, antrenmanda yapılan maç esnasında kendisine sert müdahalede bulunan James Rodriguez'in üstüne yürüdü. Son derece sinirli olduğu kaydedilen futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Sert tavır sonrasında sinirlenen James de tepki gösterince ortalık karıştı!

Antrenmanda yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Jupp Heynckes, James Rodriguez'in hareketinin normal olduğunu ve futbolun erkek sporu olduğunu söyledi.

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