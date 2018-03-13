Beşiktaş ile yarın akşam 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Bayern Münih, 3 yıldızını İstanbul'a getirmedi. Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Arjen Robben, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi ve Almanya'da bırakıldı.

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