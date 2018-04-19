Almanya Kupası yarı final maçında Schalke04 ile Eintracht Frankfurt, Gelsenkirchen Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. 60 bini aşkın taraftar önünde oynanan maçın 75. dakikasında kullanılan korner vuruşunda topu ağlara gönderen Luka Jovic, takımı Eintracht Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 81'e geldiğinde rakibine faul yapan Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Gelson Fernandes maçın hakemi Robert Hartmann'dan kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı.

Maçın uzatma dakikalarında Eintracht Frankfurt ağlarına giden topu maçın hakemi Robert Hartmann, elle oynama tespiti ile geçerli saymadı.

Schalke04'ü deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran teknik direktör Niko Kovac'in talebeleri, 19 Mayıs 2018 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçında Bayern Münih'e rakip olacak.

GEÇEN HAFTA AÇIKLANDI!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, sezon sonunda görevi bırakacak Jupp Heynckes'in yerini, eski futbolcusu Hırvat teknik adam Niko Kovac ile doldurmuştu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla 1 Temmuz 2018'de başlayacak şekilde 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan, Robert Kovac'ın da takımda abisinin yardımcısı olarak görev yapacağı kaydedilmişti.

Kovac'ın Bayern Münih'in yeni teknik direktörü olacağı için mutluluk duyduklarını aktaran Alman kulübünün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Niko burada futbol oynadı. Bu yüzden kulübün karakterini, yapısını ve DNA'sını çok iyi biliyor. Bayern Münih'in geleceği için Niko doğru bir çalıştırıcı." ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda bir diğer Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörlüğünü sürdüren Kovac, 2001-2003 yıllarında Bayern Münih'te forma giymişti.