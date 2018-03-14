Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tarih yazan ve grubunu lider tamamlayan ilk Türk takımı olan Kara Kartal, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'e toplamda 8-1'lik skorla elendi. Bayern Münihli futbolcular, 90 dakika boyunca Beşiktaş'a destek veren, ilk 45 dakika sonunda takımı tribüne çağırarak alkışlayan, maç sonunda da alkışlarını sürdüren Beşiktaş tribünlerine hayran kaldı!

Maçın hakemi Michael Oliver, 90 dakikayı sonlandırdıktan sonra iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken Alman devinin futbolcuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başta Thomas Müller olmak üzere birçok Bayern Münihli futbolcu, saha ortasında Beşiktaş taraftarlarına alkış tuttu.

MATS HUMMELS'TEN İTİRAF

Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Mats Hummels, maç sonunda yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarından çok etkilendiğini dile getirdi. Alman futbolcu, "Gerçekten harika bir duyguydu. Sesleri soyunma odasına kadar geliyordu. Şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stat burası. Burada oynamak çok güzeldi." sözlerini kullandı.

Öte yandan Hummels, Twitter hesabından da hayranlığını dile getirdi. Yıldız savunmacı, "Beşiktaş'ınki gibi bir atmosferi sevmemek mümkün değil." ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

ALMANLAR ŞAŞTI KALDI!

Beşiktaş-Bayern Münih maçının oynandığı sıralarda Bavyera devinin çalışanları da Vodafone Park'a hayranlıklarını gizleyemedi. Bayern Münih'in Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda bir ses ölçer ekranının fotoğrafı yer aldı ve "Gürültülü" ifadeleri kullanıldı.

— FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2018

Bayern Münih'in yıldızları, önceki günlerde yaptıkları açıklamalarda Vodafone Park'a ve Beşiktaş taraftarına vurgu yapmışlardı.

MAÇTA DAVETSİZ MİSAFİR!

Öte yandan maçın ikinci yarısında oyun, davetsiz misafir nedeniyle bir süre durakladı. Mücadelenin 49. dakikası oynanırken sahaya giren bir kedi, oyunun duraklamasına neden oldu. Hakem Michael Oliver, kedinin oyun alanından çıkmasını bekledi ve davetsiz misafirin saha kenarına gelmesinin ardından oyunu yeniden başlattı. Bayern Münih, kedinin sahaya girmesinden sonra paylaşımlarına devam etti:

— FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2018