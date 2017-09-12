Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şehzadeler İlçesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde eczane dükkanı olan çocukluk arkadaşı Sait Tangör’ü ziyaret etti.

Bir unlu mamuller işletmesine giren Fakıbaba, tansiyonu düştüğünden dolayı bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahalenin ardından Kocaman, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.