Bugün cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini seçmek için Türkiye sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da oyunu kullandı.

CHP'nin Antalya 1. adayı olan Deniz Baykal, uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

79 yaşındaki Baykal, son seçimde olduğu gibi bu sene de seçimlerdeki en yaşlı vekil adayı oldu.

BAYKAL DA O UYGULAMADAN FAYDALANDI

İlk defa bu seçimde uygulanan ve 17 bin 258 kişinin faydalandığı seyyar sandık uygulamasından Deniz Baykal da yararlandı.

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

Deniz Baykal 14 Ekim 2017 cumartesi günü inme geçirmişti. Baykal, beyne giden ana damarın tıkanması üzerine hastaneye kaldırılmış ve haftalarca müşahade altında tutulmuştu.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Duacı Eczacılar İlkokulu'nda oyunu kullanan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Aslı Baykal, babasıyla ilgili; "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız" açıklamasında bulundu.