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Ailesinin aksine, hayvanları daha bebekken bile çok sevdiğini söyleyen Brandt, "Çocukluğumda her çeşit evcil hayvana ailemden gizli bir şekilde baktım. Hayvanların güzelliğini, dostluğunu, gücünü, sadakatini ve cesaretini seviyorum. İnsanlar onlardan çok şey öğrenebilir." diyor.