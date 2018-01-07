Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İHA'da yer alan habere göre neredeyse tam kadro olarak kamp yaptıklarını söyleyen Bektaş, "Yabancı oyuncular biraz geç katıldı. Sadece Timur'un ayak bileğinde eklem faresi vardı ve ameliyat oldu. Bunun dışında Droll İtalya'da tedavide. Diz kapağında ödem vardı. Kısa bir ara vardı devre arasında ancak ligin 1 hafta uzamasıyla daha fazla antrenman yapma fırsatımız oldu. Hazırlık maçlarımıza başlayacağız. Ayın 9'u ve 11'inde yapacağımız maçlarla kampı tamamlayacağız. Hazırlıklar iyi geçiyor. Hedefimiz ilk 6'ydı. İlk yarıya baktığımızda iyi bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. Üst taraftar puanlar yakın ama 2. Sırada bitirdim. Amacımız lig bittiğinde de bu pozisyonda olmak. Umarım başarılı bir grafik sergileyerek başarılı oluruz" dedi.

TAKVİYE AÇIKLAMASI

Kadroya takviye yapacaklarını söyleyen Bektaş, "Takviyeye ihtiyacımız. Uzun bir süre lider götürdüğümüz bir lig vardı ama son 4 haftada yaşadığımız puan kayıpları vardı. Bazı bölgelerde sakat ve cezalı oyuncularımızın alternatifinin olmaması sebebiyle oldu. 2 bölgeye takviye gerekli. Orta sahada ofansif anlamda, forvet arkası ve kanat özelliği olan oyuncu olursa daha iyi olur. Şu anda istediğimiz oyuncular var eğer onlar olmazsa, başka alternatifler var" diye konuştu.

"ÜMRANİYESPOR ÖRNEK OLMALI"

Süper Lig'e yükselen takımların birçok transfer yaparak sonrası yıllarda zor duruma düştüğünü belirten Bektaş, "20 futbolcu alıp, 20 futbolcu göndereyim diye bir mantık yok. Elinizde sizi hedefinize ulaştıracak oyuncu profili varsa zaten ihtiyacınız yoktur. Ama Süper Lig'e yükselmemiz durumunda kalıcı olmak adına bir güç oluşturmanız gerekiyor. Güçlü bir kadro için tespiti yapacağız. Süper Lig kapasitesi olan futbolcu varsa elimizde zaten tutarız. Ümraniyespor 8 senelik geçmişinde elinde olan kadrosunu tutarak ihtiyaç halinde transfer yaparak amatör kümeden buralara kadar geldi. Hem sportif başarı hem de borçsuz şekilde buraya gelmek çok önemli bir başarıdır ve örnek alınmalıdır. Süper Lig'e çıktığımız takdirde kalıcı olmak adına elimizdeki potansiyeli, iyi araştırarak yeni transferler yaparak güçlendirmek istiyoruz. TFF 1. Lig'de şampiyon olsak da bu kadroyla Süper Lig'de mücadele ederiz dersek boşuna konuşmuş oluruz. 15-20 futbolcu transfer etmek zaten kulübün yönetmeliğine uygun değil. Alınırsa da en kalitelisi en düşük maliyetle bulunmalı. Kulüplerin harcamaları bizim milli servetimizden giden paralar. Zor durumda olan çok kulübümüz var. Bu sene en çok üzüldüğüm nokta bu. Futbolcu transfer ediyorsunuz ve bu adamın hiçbir suçu günahı yok. Sonrasında bu futbolcu alacağını alamıyor. Bunun sebebi geçmişteki borçlar ya da FIFA'ya UEFA'ya olan problemlerden dolayı. Her kulübün iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Biz transfer de yapsak kulübümüze maliyet sıkıntısı vermeden kaliteli oyuncu getirip, buradan da başka kulübe sıçrayıp kazandıracak oyuncuların getirilmesinden yanayım. İnşallah Süper Lig'e çıkarız ve bu şekilde hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

"TFF 1. LİG, CHAMPIONSHIP'TEN DAHA İYİ OLUR"

TFF 1. Lig'in kalitesinin yükseldiğini sözlerine ekleyen Bektaş, "Geçmiş yıllara oranla izlenme oranı yükseldi. Seyir zevki oldukça izlenme kalitesi olabilir. TFF 1. Lig ilerleyen yıllarda İngiltere Championship gibi olur mu, bence daha da iyisi olur. İzlenme oranı ve kaliteye bakınca, geçmişte yapılan transferler astronomik rakamlarla geliyordu. Futbolcu bireysel kalitesine bakınca Türkiye'ye hiçbir şekilde gelemeyecek isimler geliyordu buraya. Yabancı olduğu için de mecbur oynatıyorsunuz ancak kalitesi seviyesi çok yetersizdi. Bu sene maliyetler belki birkaç isim olarak arttı. Ancak daha farklı oyuncular da lige geldi. Rakamlar astronomik olarak artmadı ama kalite olarak TFF 1. Lig kalitesi yükseldi. Geçmişte 4 takım bu ligi göğüsler diye bakıyorduk ama bu sene bunu söyleyemeyiz. Puan farkları o kadar az ki. Şampiyonluk için birçok takım sayabiliyorsunuz. Bu da ligin kalitesinin artmasının göstergesi. Bu durum da seyir zevkini güçlendiriyor" açıklamasında bulundu.

"CENK TOSUN, POTANSİYELLİ BİR OYUNCU"

Yabancı sayısının bu kadar yüksek olmasının yanlış olduğunu savunan Bayram Bektaş, "Yabancı sınırlaması yükselse de bu kadar yabancı bence yanlış. Avrupa arenasında mücadele eden takımlar izin sınırlama yapabilirsiniz. Büyük takımların bunu kaldıracak potansiyeli var. 2 yabancı fazla alsa da almasa da bunu kaldıracak durumda olur. Anadolu takımlarına baktığımızda kadrosunda 10 tane yabancı görüyoruz. Bunun da bir maliyeti var. Avrupa'da mücadele edenlerin bir geliri var. Ancak Türkiye'de oynayan takımlara baktığımızda astronomik rakamların verildiğini görüyoruz. Cenk'in transferi hem kulüp hem oyuncu açısından doğru bir karar oldu. Çünkü bu rakamları bir daha bulamayabilirsiniz. Beşiktaş'ın bu oyuncusu satması doğru bir hareket oldu. Beşiktaş'ın çok borcu var. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelir ve yanı sıra bu transferle çok iyi paralar girdi kasaya. Beşiktaş bu şekilde devam ederse borçsuz bir kulüp olur. Cenk gibi oyuncuların böyle yüksek rakamlara gittiğinde oradaki itibarı da sağlamlaşıyor. Cenk orada kalacak ve oynayacak potansiyelde bir oyuncu. Benim de Gaziantepspor'dan eski öğrencim, sürekli de konuşuyoruz kendisiyle. Hocasının söylediklerini yapmaya çalışan ve sürekli antrenman yapan bir isim" diye konuştu.

"OYUNCUYU DEĞERİNE ULAŞTIĞINDA ALMANIN MANTIĞI YOK"

Süper Lig kulüplerinin çok yüksek bonservis bedelleri ödemesinin yanlış olduğunu söyleyen Bayram Bektaş, "Bir futbolcuyu değerine ulaştığında almanızın anlamı yok. Siz Real Madrid, Barcelona ya da Paris Saint Germain değilsiniz. Kasanızda ekstradan 500 milyon Euro bir para yok. Onlar zaten marketingden forma satışından gerekli geliri elde ediyorlar. Ancak Porto, Benfica gibi takımlar bu tip oyuncuları çok iyi buluyorlar. Son 5 senede yetiştirip sattıkları rakam 450 milyon Euro. Bu paranın 170 milyon Euro'sunu altyapıya aktardılar ve fabrika haline geldiler. Paranın ne kadar sağlıklı şekilde geldiğini gördüler ve bunun tadını aldılar. Scout ekipleri çok ciddi çalışıyor ve dünyanın her yerini tarıyor. Genç yaşta alıp oynatıp yetiştirip satıyorlar. Siz değerini bulan oyuncuyu aldığınız için 8-10 milyon Euro para ödüyorsunuz. Tamam bizim de taraftarlarımız var, futbolu seviyor. 1 tane yıldız alıp takıma monte edersiniz. Ama bir takımda 6, 7 tane oyuncu 7 milyon Euro, 10 milyon Euro'ya imza atıyor. Bizim böyle bir lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON, HAK EDEN OLSUN"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan Bayram Bektaş, "Süper Lig'de favorim yok. Başakşehir çok iyi oynuyor. Kendisini yenileyip rakibe göre kendi sistemini empoze etmeye başladı. Bu da Abdullah Avcı'yla ortaya çıktı. Beşiktaş'ın yarışın içinde olması, Fenerbahçe'nin geri dönüşü, Galatasaray'ın çok ön plana çıkıp, liderliğini bile kaybetmesi, kimin şampiyon olabileceğini öngöremememizi sağlıyor. Beşiktaş forması giydiğim için bu takıma tabii ki sempatim var ancak Türk futbolu adına doğruları yapan, imaj anlamında, doğru transfer anlamında en sağlıklı yapan kulübün şampiyon olması gönlümdedir. İpini göğüsleyen için şimdiden hayırlısı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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