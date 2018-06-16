HT Egeli'de yer alan habere göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerine gelen tatilciler, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek için sahillere adeta akın etti. Tatillerini Bodrum’un dışında Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Ula ve Ortaca ilçelerinde geçirmek isteyen tatilcilerin Aydın ve Denizli karayolundan Muğla’ya girişleri sonrası trafik tıkandı. İzmir’in Çeşme, Foça ve Urla ilçelerine de yerli turistler akın etti. Çeşme’de otellerde doluluk üst seviyeye çıkarken özellikle Ilıca Plajı günü birlik tatilcilerin gelmesiyle tıka basa doldu. Güneşe rağmen denizin keyfini çıkartan tatilciler, plajları doldururken, bazıları da ağaçlık alanda piknik yaparak dinlenmeyi tercih etti. Foça ve Urla’da oteller, tatil köyleri ve plajlarda gün boyu doldu.

MARMARİS DE DOLU

Marmaris’teki otellerde de Ramazan Bayramı bereketi yaşadı. Oteller tamamen doldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölgesel Başkanı Ali Kırlı da sezona erken ve çok iyi doluluk oranlarıyla başlayan Marmaris’te, bayram dönemi için yer kalmadığını söyledi.

Demet Akalın Bodrum’da

Demet Akalın da bugün ve yarın Bodrum’da sahne alacak. Bayramın ilk günü Antalya’da sahneye çıkan ünlü yıldız, bugün Bodrum’daki Sahne İstanbul Türkbükü’nde, bayramın son günü de Pasha Club Bodrum’da olacak.

"Ege sahillerinde adım atılacak yer kalmazken, Bodrum’a girişte uzun araç kuyrukları oluştu."

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