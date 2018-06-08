Bayram alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle Ramazan Bayramı'nda daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı.

Bankalardan alınan bilgilere göre, bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında çiftçi, esnaf, emekli, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanlarına özel fırsatlar sunuyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, müşterilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılayabilmesi amacıyla geleneksel "Bayram Kredisi" kampanyasını başlattı. Garanti müşterileri, kampanya kapsamında, yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

İhtiyaç kredisi almak isteyenler, bankanın dijital kanalları Garanti İnternet ve Garanti Cep’ten kolayca başvuru yapabildiği gibi Garanti şubelerinden, 444 0 335 Tam Destek Hattı’ndan da kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Her bayram öncesi olduğu gibi, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığı, yaz tatili planlarının da yapılmasıyla harcamaların arttığı bir dönem geliyor. Garanti olarak, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için hazırladığımız ihtiyaç kredisi kampanyamızı, bu bayram da tekrarlıyoruz. Müşterilerimizin, 48 aya varan vadelerle, bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek Ramazan Bayramı ve yaz tatillerini keyifle geçirmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da harcamaların arttığı bayram döneminde özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kişiye özel kredi notuna göre TEB'den kredi alan müşteriler, yüzde 1,50'den başlayan faiz oranlarının yanı sıra 48 aya varan vade fırsatıyla 3 ay ödeme erteleme avantajından da yararlanabilecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak, yaklaşan bayram ve tatil harcamaları için müşterilerin bütçesine ve ihtiyacına göre çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında 48 aya varan vadelerde yüzde 1,50'den başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanılabildiğini belirten Mendi, "3 ay taksit ödeme erteleme avantajına sahip olunuyor. Ayrıca, müşterilerimiz, nakit ihtiyaçlarına en kolay şekilde ulaşmak için başvurularını şubelerimiz, çağrı merkezimiz, internet şubemiz ve mobil şubemiz aracılığıyla yaparak kredilerini dakikalar içerisinde kullanabiliyor." dedi.

DENİZBANK



DenizBank, bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyasını uygulamaya aldı. Ramazan Bayramı için hazırlanan kampanya kapsamında aylık yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla 65 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında kullanacakları kredilerle bayram öncesinde ihtiyaç duydukları giyim, seyahat ve hediye harcamalarını 48 aya varan vadelerle rahatça ödeyebilecek.

Tüketiciler, bayram kredisi kampanyasına Türkiye'nin tüm illerini kapsayan ve 700'ü aşkın DenizBank şubesinden, cep telefonlarından "BAYRAM" yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numaralarını 3280'e SMS atarak veya Açıkdeniz (www.denizbank.com) üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.

DenizBank'ın bayram kredisi kampanyasında kredi fırsatı, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın artık geleneksel hale gelen bayram kredisi kampanyası kapsamında, aylık yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan aylık eşit taksitlerle veya kişiye özel esnek taksitli ödeme planlarıyla kredi kullanılabiliyor.

Kredi başvuruları bankanın şubeleri, İşCep, internet bankacılığı, telefon şubesi ve bankamatiklerin yanı sıra "4402"ye mesaj ileterek yapılabiliyor. Başvuru hangi kanaldan yapılırsa yapılsın, cevabı hemen cep telefonuna gönderiliyor.

Şubelerden yapılan kredi başvurusu olumlu sonuçlandığında İşCep'ten kredi sözleşmesi onaylanarak kredi tutarı, tekrar şubeye gitmeden hesaba aktarılabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan esnaf ve KOBİ'lere Ramazan Bayramı'na özel bir bayram kredisi sunuyor. Esnaf ve KOBİ'ler bayram kredisini şimdi kullanıyor, ödemeye 3 ay sonra başlıyor.

75 bin TL'ye kadar, 48 aya varan vade ve avantajlı faiz oranlarıyla sunulan bayram kredisi ile esnaf ve KOBİ'lere QNB Finansbank'ın desteği devam ediyor. 3 ay erteleme seçeneği sunulan kampanyada, kredi kullanacaklar, ödemelerine eylül ayında başlayabilecek.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilere Ramazan Bayramı'na özel uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Her tutarda kredinin, çok uygun taksitlerle ve 3 ay erteleme seçeneği ile sunulduğu kampanyada müşteriler QNB Finansbank'tan günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15 bin TL kredi kullanabiliyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla 90 bin TL'ye kadar bayram kredisi sunuyor. Bunun yanı sıra eşit, artan-azalan, 3 ay ödemesiz taksit imkanları da sunan krediye VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.

VakıfBank'ın bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı ''Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi'' ise uygun faiz oranı, 48 aya varan vade ve kefilsiz başvuru seçenekleriyle sunuluyor.

''Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi''si nihai fatura değeri 100 bin TL'yi aşan taşıtlarda bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50'sine kadar kullanılabiliyor.



