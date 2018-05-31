İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı son verilere göre, Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 589 bin 384. En çok Suriyeli barındıran şehir, 560 bin 959 kişi ile İstanbul. Şanlıurfa’da 475 bin 954, Hatay’da 445 bin 642, Gaziantep’te de 384 bin 737 Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı kent ise 130 bin 746 kişiyle Kilis. Suriyeli sığınmacılar yeniden gündemde. Nedeni ise Ramazan Bayramı’nda tatil için 10 günlüğüne Suriye’ye gitmeleri.
‘İŞ BULURSAM DÖNMEM’
Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e akın eden binlerce göçmen, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gidiyor. Kayıt yaptıran 74 bin kişi içinden şimdiye kadar ülkelerine gidenlerin sayısı da 20 bin. Bayram tatili boyunca terörden temizlenen ve Esad rejminin kontrolündeki bölgelerde kalacak ve sonra Türkiye’ye dönecekler. İşte onları tartışmaların içene çeken de Türkiye’ye geri dönmeleri. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal bu durumu, “Tatil için gidiyorlar, neden kalmıyorlar?” tartışmalarını Suriyelilere sordu...
- Gaziantep’te yaşayan Muhammed El Hasan: İş bulursam Türkiye’ye dönmem. Ancak ne eski Suriye var ne de iş. Önceleri Suriye çok ucuzdu, şimdi ev kiraları bile birçok yerde dolarla. Temelli gitmek istesem de hayat pahalı, gidemem.
‘KİMLİĞİMİ ALDIM MUTLUYUM’
- Konya’ya yaşayan Münbiçli Şükriye: Türk kimliği de aldım, çok mutluyum. Menbiç’te PYD var, güvenli değil. Ülkemizde kalmak, vatanımızda ölmek isteriz. Ancak çocuklarım için güvenli diye bir süre daha Türkiye’de kalmak zorundayız.
- 5 yıldır Denizli’de yaşayan Rakkalı Diyar Haco: Terör örgütleri Suriye’yi darmadağın etti. Savaş bitse, Suriye’de bir devlet olsa yaşamak isterim. Ülkemize misafir gibi gidip geliyoruz, bundan büyük acı var mı? Güvenli, ucuz ve adaletin olduğu Suriye’yi çok özledim.
- Humuslu Ayşe Hammud: Suriye enkaza döndü. Ülkemizi, evimizi, yurdumuzu çok özledik. Keşke tamamen güvenli olsa, iş imkânı olsa da ülkemizde kalsak.
‘DÖNMEYEBİLİRİM’
Hamalı Fatma Kısa: Silah seslerinin hiç susmadığı yerin adı Suriye. Ölmek üzere olanlara kapısını açan yerin adı Türkiye. 6 yıldır görmediğim anne-babamı ziyaret için Halep’e gidiyorum. Eşim savaşta öldü. Halep’te Suriye hükümetinden kimliğimi alacağım, şartlara bakacağım. Dönmeyebilirim.
‘ANLATMASI ÇOK ZOR, ÇOCUKLAR KORKUYOR’
- Halepli Muhammed Anıl: İnsanın evinden, barkından ayrılması zor bir durum. Anlatması da çok zor. Altyapı, su, elektrik gibi hizmetlerde eksiklikler vardı. Köydeki eli silahlı gruplardan çocuklar korktu. Adalet ve can güvenliğinin tam sağlandığından emin olursak belki Suriye’ye temelli dönebiliriz.
‘KORKU İÇİNDELER’
- 5 yıldır Ankara’da yaşayan Münbiçli inşaat mühendisi Cemil: Ülkemin topraklarında terör örgütleri hâlâ cirit atıyor. Teröristlerin olduğu bölgelerde hayat durmuş, insanlar korku içinde yaşıyor. Türkiye ve Türk askeri hariç kimseye güvenemiyoruz. Muhalif gruplar çok güven vermiyor.
‘BURADA İŞİM VAR’
- Çobanbeyli Türkmen Abdulcelal Haydar: DEAŞ’tan işkence gördüğüm için 3 yıl önce ailemle Kilis’e sığındım. Suriye’de devlet ekmek fırınında memurdum. Emekliliğime 3 yıl kalmıştı, savaş başladı. Suriye’ye tekrar dönsem, ne işim var ne evim. Evimiz yıkıldı. Türkiye’de kurulu düzenim var, işyerim var. Türkiye’ye geri döneceğim.
‘MECBUR DÖNECEĞİZ’
Hasekeli Ranya Darsakya: Köyümde terör örgütü olmasa ülkemde kalmak ve çocuklarımı büyütmek isterim. Ülkemi göreceğim için sevinçliyim ancak güvenli olmadığı için Türkiye’ye döneceğim. Evimizi, yurdumuzu PYD işgal etti, nasıl orada kalalım, mecbur döneceğiz” diye konuştu.
‘YENİ YASA DÖNÜŞLERE ENGEL’
ABD New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Esad’ın 4 Nisan’da imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren mülk yasasına tepki gösterdi. Örgüt, hükümetin savaşta hasar gören mülklerin bulunduğu bölgelerin yeniden imarı için çıkardığı yasanın; büyük bölümü Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine engel olacağını belirtiyor. “10 sayılı kanun” olarak bilinen yasa, “yeniden imar alanları” kapsamına alınmasına karar verilen bölgelerdeki mülklerin, 30 gün içinde hükümetin eline geçmesine imkân tanıyor.
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