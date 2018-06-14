Bayram namazı için artık son saatler. İslam dünyası için merak edilen "Bayram namazı" yarın sabah idrak edilecek. Bayram namazının ardından Ramazan bayramı başlayacak. Ramazan bayramı için bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet tarafından yayınlanan 2018 bayram namaz saatleri...

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER İLLER İÇİN RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

İŞTE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramınız mübarek olsun.

- Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

- Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle, mahşerde Muhammediyle yardım etsin inşallah. Hayırlı Bayramlar.

- Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.

- Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

- Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

- Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.

- Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah"ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

- En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

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