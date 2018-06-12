On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif gelmesi ile tüm müminler ibadetlerini gerçekleştiriyor. Hepimizi birleştiren bayramın gelmesine kısa bir süre kala en çok araştırılanların başında ‘bayram namazı saat kaçta’ sorusu geliyor. İşte Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleri.

İSTANBUL'DA RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma günü itibariyle bayram namazı kılınacak. İstanbul'da ise ezan 06.17' de okunacak.

Bazı şehirler için Ramazan bayram namazı vakitleri

Ankara’da Bayram Namazı : 06:04

İzmir’de Bayram Namazı : 06:31

Bursa'da Bayram Namazı:06:19

Ordu'da Bayram Namazı:05:41

Diyarbakır'da Bayram Namazı:05:40

DİĞER İLLER İÇİN RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

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