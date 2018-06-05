İHA'da yer alan habere göre; İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıcak yaz aylarında artan elektrik talebinin kesintisiz karşılanması için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. 4 bin 163 trafo merkezi ve 161 kilometre havai hattın bakımını yapan BEDAŞ; bu yıl Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversiteye giriş sınavlarının Haziran ayına denk gelmesi nedeniyle alarma geçti. Bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alan, 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekiplerinin iş planlarını şimdiden belirleyen BEDAŞ, olağanüstü kesinti ve arızalara karşı da mobil jeneratörleri hazır bekletecek.
İFTAR VE SAHUR SAATLERİNE GÖRE PLANLAMA YAPILDI
Yüksek müşteri memnuniyeti odaklı çalışan BEDAŞ, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs’tan itibaren devreye aldı. Ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilerde 3 saat sınırını aşmayan şirket, söz konusu planlı kesintileri de iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti. Bu dönemde acil durumlar dışında uzun süreli bildirimli kesintiler de yapılmadı. Bu arada Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçen BEDAŞ, saha ekibinin mesai saatlerini de bayram için özel olarak düzenledi.
SEÇİM GÜNÜ NÖBETÇİ PERSONEL VE ARAÇ HAZIR BEKLETİLECEK
Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidilecek 24 Haziran tarihine yönelik olarak da gerekli tedbirler şimdiden alındı. Kesintisiz enerji için dağıtım ve indirici transformatör merkezleri büyük öneme sahip olduğundan bu merkezlerin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınırken olası sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipler de hazır bulundurulacak. Seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde nöbetçi personel görevlendirilirken ek olarak seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.
"SINAV GÜNÜ BİLDİRİMİ KESİNTİ YOK"
BEDAŞ, Haziran ayının son günü ve 1 Temmuz’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik de ek tedbirler alacak. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında bu okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görev yapacak. İstanbul Avrupa Yakası’nda iki gün boyunca sınavların yapıldığı okulların bulunduğu bölgelerde bildirimli kesintilere ara verilecek.
"ABONELERİMİZ HER AN YANINDAYIZ"
Başta Haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayız” dedi.
YAZIN EN YÜKSEK TÜKETİM AĞUSTOS AYINDA
Son 3 yılın verileri incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemin Ağustos ayı olduğunu da anımsatan Yiğit, “Örnek vermek gerekirse 2017 yılında Ağustos ayında ortalama 2 milyar 165 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu, yıl içindeki en yüksek tüketim. Biz de Ağustos ayında tüketim artışının da etkisiyle karşılaşılan aşırı ısınmaların önüne geçebilmek için trafo merkezlerimizde havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye alırken yük optimizasyonlarını gerçekleştirerek gerekli tüm tedbirler için hazırlıklarımızı tamamladık” değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.