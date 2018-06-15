Ramazan ayını geride bırakıp Bayrama ulaştık. 2018 yılında Ramazan Bayramı’nın birinci günü Cuma’ya denk gelmesi nedeniyle İslam dünyası çifte bayram heyecanı yaşadı. Önce Bayram namazları kılındı ardından Cuma namazı için inananlar camilere akın etti.

Bayram izni nedeniyle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde normalde keşmekeşe dönen trafikten eser yoktu. Peki; büyük şehirlerde trafiğe rahat bir nefes aldıran, çalışanların rahatlıkla yakınlarıyla hasret giderdikleri dinlendikleri bayram tatili ne zaman bitecek?

İşte “Bayram tatili ne zaman bitecek?” ve “Ramazan Bayram tatili ne zaman bitecek?” sorularının cevabı…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2018 yılı Ramazan Bayram tatili 14 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başladı. Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda çalışanlar 14 Haziran Perşembe günü öğleden sonra 3,5 gün sürecek izinlerine başladı. 3,5 günlük bayram izni Pazartesi günü bitecek.

2018 Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN NEDEN DEĞİL?



Bu yıl Ramazan Bayram arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar günü olduğu için 9 günlük bir tatil mümkün gözükmüyor.

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