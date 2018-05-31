Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişinin seyahat acentaları aracılığıyla tatile çıkacağını düşündüklerini belirtti. Yoğun talep gören merkezlerden Antalya'nın Kemer ilçesi, bayram öncesi de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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