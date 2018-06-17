Hem okulların kapanmasını hem de bayramı fırsat bilen aileler kısa tatil süresince Çeşme'de vakit geçirdi.

Özellikle İstanbul'dan gelen misafirleri ağırlayan İzmir'in turizm merkezinde, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi de ilgiden nasibini aldı. Yel değirmenlerinin önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda dolaştı. İlçeye özgü yöresel lezzetleri tadan misafirler, yine ilçeye özgü butik otellerde konakladı.

Rüzgarıyla sörfçülerin özel ilgisini çeken Alaçatı'da turistler tarihi çarşıya da yoğun ilgi gösterdi.

GÜNDE 700 BİN KİŞİ

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin kısa olmasından dolayı İzmir'de oturanların da çok uzağa gitmeyip Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi.

İlçenin bereketli bir 3 gün geçirdiğini aktaran Öncel, bayramda havanın kapalı olmasına rağmen plajların dolduğunu ve ilçe esnafının durumdan çok memnun olduğunu vurguladı.

Arife günü otellerdeki doluluk oranının yüzde 75'i bulduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bayramın 1. gününden itibaren otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günlük yaklaşık 700 bin kişi Çeşme'ye giriş yaptı. Hem karayoluyla hem de deniz yoluyla giren kişi sayısı oldukça iyiydi. Bununla beraber trafik çok fazla aksadı. Trafikten ilçenin kalabalıklığı ortaya çıktı. Çeşme'nin sezonu yaklaşık 4 ay olduğu için bayramın böyle olması bizim için iyi bir moral kaynağı oldu."

Öncel, seçimlerden sonra yoğunluğun süreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.