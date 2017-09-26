Bayramda kartlarla 4,9 milyar lira harcandı

BKM ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen ayın sonu itibarıyla Türkiye'de 61 milyon kredi kartı ve 126,1 milyon banka kartı olmak üzere 187,1 milyon adet kart kullanılıyor.
Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6, banka kartı sayısı yüzde 11 ve toplam kart sayısı yüzde 9 artışa işaret ediyor.
Banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 61,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 54,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Yüzde 52 artan banka kartı ile ödemelerin, toplam kartlı ödemeler içindeki payı da yüzde 11'e ulaştı.
31 Ağustos- 4 Eylül'e denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 büyüme olduğunu gösteriyor.
MARKET İLK SIRADA
Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarında ödeme yapılan Kurban Bayramı'nda, ödemelerin 2,2 milyar TL'si (yüzde 44) market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.
En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini, akaryakıt istasyonları yüzde 14'ünü, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı söz konusu 3 sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7'sini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.
- Bankalararası Kart Merkezi
- kredi kartı
- kredi kartı ile yapılan harcamalar
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