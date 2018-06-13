Oruçların tutulduğu, ibadetlerin yapıldığı, Kuran'ın bu ayda indiği Ramazan-ı Şerif'in bitmesine az bir süre kaldı. Ramazan'ın ardından kutlanacak olan bayram ile tatile çıkacak olan vatandaşlar, otoyol ve köprü ücretlerini merak ediyor. Bakanlık ise köprü ücretleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, bayramda köprüler ücretsiz mi? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkmak isteyen veya köprü ve otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, bir yandan bayramı beklerken bir yandan da köprü ve otoyolların bayram tarifesini merak ediyor. Konu ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklama yaptı.

Buna göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağı açıklandı. Böylelikle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollardan ücret alınmayacak ve vatandaşlar bayram süresince bu köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, AVRASYA TÜNELİ, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda KGM'ye bağlı köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından gözler, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne çevrildi. Bu köprüler özel işletmelere sahip olduğu için ücretsiz olmayacak. Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli normal tarife üzerinden geçiş ücreti alacak.

İşte bakanlıktan köprü ücretleri ile ilgili yapılan açıklama;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 14 Haziran itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Karayolları başta olmak üzere, demiryolu, denizyolu ve havayollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Pendik) hattında 14 ve 17 Haziran'da ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yapılacağını belirtti.

Arslan, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Fırat Ekspresi ve Pamukkale Ekspresi'ne de fazladan bir adet pulman vagon eklendiğini ve demiryollarının bayrama hazır olduğunu dile getirdi.

"KARA, DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLLARINDA TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Hava ve denizyollarında da ek seferlerin konulduğuna ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığına işaret eden Arslan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış gösterdiğini kaydetti.

Arslan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yol çalışmalarına ara verildi. Trafiği yoğun tatil bölgelerinde ise ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Özellikle otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Ayrıca kazaların yoğun yaşandığı noktalarda daha sıkı tedbirler alabilmek için İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yaptık ancak şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Arslan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilecekler. Ücretsiz Alo 159 hattından da yol durumlarına ilişkin bilgi alabilecekler." dedi.

"KİMSENİN BAYRAMINI ACIYA DÖNÜŞTÜRMEYİN"

YİD modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollarla köprülerin arife günü dahil, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Arslan, uygulamanın 18 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini bildirdi.

Amaçlarının vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."