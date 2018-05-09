"Bayramda oruç tutulur mu?" sorusu, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki Bayramda oruç tutulur mu? İşte detaylar...

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Yılın beş gününde oruç tutmak mekruhtur. Yani harama yakın derecede olan bir davranıştır. Bu beş gün arasında Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutmak mekruhtur ancak bayramın ikinci ve üçüncü günü oruç tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu bayram günlerinde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Vacip olan Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle kılınır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır



Namaza başlamadan önce, her namaza başlarken yapıldığı gibi niyet edilir. Ancak niyette bayram namazı olduğu belli edilmelidir. Niyet etmek için, "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir ve namaza durulur.

Namaza başlamadan önce, her namaza başlarken yapıldığı gibi niyet edilir. Ancak niyette bayram namazı olduğu belli edilmelidir. Niyet etmek için, "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilir ve namaza durulur. Namaza başlarken niyetten sonra "Sübhaneke duası" okunur.

Sübhaneke duası okunduktan sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER