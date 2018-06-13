HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince yolcularını yüzde 50 indirimli taşıyacak. Mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler ise yine ücretsiz sefer yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, personel ulaşım kartı ve yerleşke öğrenci tarifesi hariç) yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Ayrıca İzmirliler, kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram süresince ücretsiz yararlanabilecek.

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