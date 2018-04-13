Bayramı 'Bayram' yapan gelenekler!

Eski bayram geleneklerinin bir çoğu değişime uğrasa da, toplum içinde yaşamaya devam ediyor. Günümüzde bayramlarla ilgili "Bayram tatili kaç gün? Acaba bir yerlere tatile gidebilir miyiz? Aman ne güzel, şehir boşaldı!" noktasındayız ancak geçmişe özlem de içimizde bir yerlerde saklı. Bayramlarda neler değişti kısaca hatırlamaya ne dersiniz?



- Öncelikle "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?" karmaşası çocuklar arasında çözülemeyen bir problem olarak bugün de ortada durmaktadır.

- "Ahhh ah nerede o eski bayramlar" serzenişiyle eskilerin özlemle hatırlanması da bayram klasikleri arasındaki yerini korumaktadır.