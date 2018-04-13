Bayramı 'Bayram' yapan gelenekler!

Eski bayram geleneklerinin bir çoğu değişime uğrasa da, toplum içinde yaşamaya devam ediyor. Günümüzde bayramlarla ilgili "Bayram tatili kaç gün? Acaba bir yerlere tatile gidebilir miyiz? Aman ne güzel, şehir boşaldı!" noktasındayız ancak geçmişe özlem de içimizde bir yerlerde saklı. Bayramlarda neler değişti kısaca hatırlamaya ne dersiniz?
- Öncelikle "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?" karmaşası çocuklar arasında çözülemeyen bir problem olarak bugün de ortada durmaktadır.
- "Ahhh ah nerede o eski bayramlar" serzenişiyle eskilerin özlemle hatırlanması da bayram klasikleri arasındaki yerini korumaktadır.
- Bayramdan 1 hafta önce başlayan dip - bucak bayram temizliği günleri, baklava, börek ve dolmanın başrolü çektiği bayram menüsü hazırlıklarını da unutmamalı!
Arife günleri genellikle mezarlık ziyareti, bayram alışverişi, saç sakal tıraşı ile geçer.
- Bayram sabahı erkenden kalkılır, herkes bayramlık giysilerini giyer. Erkekler bayram namazına giderken, kadınlar sofra hazırlıklarını yapar. Namaz dönüşü ailenin tüm bireyleri bayramlaşarak hep birlikte bayram yemeği yer.
- Evdeki bayramlaşmanın ardından karşılıklı olarak akraba ve komşu ziyaretleri başlar. Büyüklerin elleri öpülür, küçüklere bayram harçlıkları verilir. Mendilleri de unutmamak gerek! Harçlıklarla o zamanlarda tehlikesi fark edilmeyen torpil, mantar tabancası, çatapat, kız kaçıran gibi eğlencelikler alınır, sokaklardan sesler ve dumanlar yükselirdi. Neyse ki artık böyle tehlikeli oyunlar yok!
- Bayramlarda küsler barıştırılır, fakirlere yardımlar yapılır. Uzun zamandır birbirlerini görmeyenler özlem giderir. Ziyarete gelenlere kolonya, şeker, çikolata, baklava, bayram kahvesi ikram edilir.
Hatırlar mısınız, eskiden kolonyalar bakkallarda doldurulurdu :)
- Televizyonların bayram programlarında Barış Manço'nun “Bugün bayram erken kalkın çocuklar…” şarkısı bugün de vazgeçilmezdir.
- Eskiden bayramdan bir ay öncesinde kartpostal alır, sevdiklerimizin bayramını kutlayan mesajımızı yazarak postalardık. Kartpostal gönderilirken zarfın ağzı yapıştırılmazdı :) Günümüzde kartpostallarla bayram kutlamak da yerini SMS ya da sosyal medya mesajlarına bıraktı.