Kopuz, yaptığı açıklamada, şekerli mamul sektörünün, tıpkı çatısı altında yer aldığı Türkiye gıda sektörü gibi net ihracatçı konumda olduğunu vurguladı.
Dünyanın ilk 20 şekerli mamul ihracatçısı ülke arasında yer alan Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ilk sırayı çikolata ve şekerlemelerin aldığını, bunu fırıncılık ürünlerinin takip ettiğini bildiren Kopuz, şekerli mamuller ile çikolata pazarı büyüklüğünün, her yıl genel olarak yüzde 10 arttığını söyledi.
Kopuz, bu artışta asıl olarak ülke nüfusundaki artışın yanı sıra Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların varlığının da etkili olduğunu, dolayısıyla pazarın bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi benzer bir büyüme oranını yakalayacağına inandığını söyledi.
"Şekerlemelerin yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketiliyor"
Şemsi Kopuz, Avrupa’da kişi başına şekerli mamul tüketiminin yıllık ortalama 10 kilogram civarında iken, Türkiye'deki tüketimin yıllık ortalama 2,5 kilogramda kaldığını belirterek, "Ülkemizde Avrupa’ya göre oldukça düşük kalan şekerli mamul tüketimi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde artmaktadır. Hesaplamalarımıza göre, ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketilmektedir. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında olmaktadır." şeklinde konuştu.
Tüm İslam coğrafyasında kutlanan her iki dini bayramın, şekerli mamul ihracatına da olumlu katkı yaptığını dile getiren Kopuz, "Çikolata ve şekerlemelerin yanı sıra şekerli mamul tanımına giren tüm ürünler de düşünüldüğünde 2,3 milyar dolara yaklaşan şekerli mamul ihracatımızın yüzde 60’ına denk gelen bölümü bayram dönemlerinde gerçekleşmektedir." dedi.
TÜRKİYE'NİN DOĞUSU ŞEKERCİ, BATISI ÇİKOLATACI
ŞEMAD Başkanı Kopuz, geçmiş yıllardaki rakamların, bayramlarda gerçekleşen tüketime ilişkin genel bir eğilim olarak, doğu ve güneydoğu illerinde bayram şekeri ve diğer şekerli mamullerin, batıya doğru ilerledikçe de çikolata ve çikolatalı ürünlerin tüketiminin fazla olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Türkiye’de kayıt dışı, merdiven altı üretimin önüne geçilemeyen sektörlerin başında şekerli mamul sektörünün geldiğine işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:
"Ülkemizde şekerli atıştırmalık tüketiminin sadece 4'te biri paketli ürünlerle gerçekleşmekte, geriye kalan 4'te 3'lük tüketim ise maalesef ev yapımı ya da nerede, nasıl, hangi koşullarda üretildiği belli olmayan ürünlerin tüketimi şeklinde olmaktadır. Bu veri, sektörde yaşanan kayıt dışılığı göstermesi bakımından çok çarpıcıdır."
MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT
Şemsi Kopuz, vatandaşların, Ramazan Bayramı'nı ağız tadıyla kutlaması için merdiven altı ürünlerden uzak durmasını, markalı, ambalajlı ürünleri tercih etmesini tavsiye etti.
Özellikle havaların ısınması göz önünde tutularak ambalajı bir şekilde deformasyona uğramış ürünlerin satın alınmaması uyarısında bulunan Kopuz, "Ürünü dış etkenlere karşı koruyan ambalajdaki en ufak bir zayıflık, ürünün belirlenen son tüketim tarihinden önce bozulmasına, bu da sağlık sorunlarına yol açabilir." dedi.
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