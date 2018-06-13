Elindeki demir çubuğu sallayarak konuştu

Olay, geçtiğimiz 23 Nisan Pazartesi günü saat 06.50 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde maskeli ve şapkalı 4 hırsız, beyaz bir minibüsle metal sektöründe faaliyet bulunan iş yerlerinin olduğu alana geldi. Etrafta bir süre araçla gezerek kolaçan eden hırsızlar ardından soyacakları dükkanın önüne aracı park etti. Ardından araçtan inen hırsızlardan biri elindeki demir çubukla kepengi zorlamaya başladı. İHA'nın haberine göre, araçtan inen diğer hırsızlar dakikalarca iş yerinin kepengini açmak için uğraştı. Bir süre sonra alanda görevli olan bekçi, hırsızları fark ederek yanlarına geldi. Bekçinin geldiğini fark eden hırsızlar ise araçlarına binerek alandan uzaklaşıyormuş gibi yaptı. Bekçinin binaya girdiğini gören hırsızlar tekrardan işe koyularak kapısını açtıkları iş yerine girdi. Hırsızlar içerideki malzemeleri elden ele vererek minibüse doldurdu.
VATANDAŞLARIN FARK ETMESİNE RAĞMEN SOYGUNA DEVAM ETTİLER
Soygun sürdüğü esnada vatandaşların biri hırsızları fark ederek yanlarına geldi. Hırsızlardan biri elindeki demir çubuğu vatandaşa sallayarak konuşurken, diğer hırsızlar ise soyguna devam etti. Dalga geçer gibi vatandaşların gözü önünde soygun yapan hırsızlar ardından araca binerek kayıplara karıştı. Hırsızların kaçmasından 2 dakika sonra bekçi ve vatandaşlar işyerinin önüne geldi. İş yerinin soyulduğunu anlayan vatandaş ise cep telefonuyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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