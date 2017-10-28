Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki şüpheli araç, polis tarafından inceleniyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kişiye ait olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı operasyonda, iki DEAŞ'lı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği anlaşıldı. Polis halen AVM'nin otoparkındaki araçta bomba ve silah incelemesi yapıyor.

EVE BASKIN YAPILDI

Polisin dün akşam Bayrampaşa'da bir eve baskın düzenlediği, tam 21 piknik tüpü, çok miktarda çivi ele geçirdiği öğrenildi.Evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Operasyonda yakalanan DEAŞ'lı sayısı ise 4'e çıktı.