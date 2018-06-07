Bazı kredilerin vadesinde düzenleme

Genel tüketici kredilerinde vade üst sınır 48 ay olarak korundu. Bunun dışında kalan kredi türleri ise 48 aylık vade sınırı dışında tutuldu. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, 48 aylık sınır dışında tutulan kredi türleri şunlar:

“Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler”.