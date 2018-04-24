Apple, kısa bir süre önce yaşadığı iPhone telefon yavaşlatma skandalından ders almış olacak ki bu defa işi kendisi halletmek niyetinde. Bir süre önce çıkardığı Touch-Bar'sız 13 inçlik MacBook Pro modelinin bazılarında pil probleminin olduğunu açıklayan Apple, bu cihazların pillerini ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

Apple tarafından Ekim 2016 - Ekim 2017 yılları arasında üretilen Touch-Bar'sız MacBook Pro modellerinin bataryalarında bir süre sonunda şişme sorunu meydana geldiği tespit edildi. Bu sebeple belirtilen tarihler arasında üretilen MacBook Pro modellerinin pilleri ücretsiz olarak değiştirilebilecek.

Üstelik eğer bu açıklamadan önce kullanıcılar ücret karşılığında bu değişimi yaptılarsa, Apple'dan ücret iadesi de talep edebilecek. Eğer siz de Touch-Bar'sız 13 inçlik MacBook Pro modeline sahipseniz bu adresten ürününüzün bu kapsama girip girmediğini kontrol edebilirsiniz.