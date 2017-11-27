BBC'nin 1958 yılında İstanbul'da kaydettiği görüntüler yayınlandı (Eski İstanbul görüntüleri video)

'BBC Arşivlerinde Türkiye' isimli program kapsamında BBC'nin 60 yıllık arşivleri, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

"Hellenic Cruise" (Helen Seyri) adlı belgesel serisi için çekilen ve ağırlıklı olarak İstanbul'daki tarihi yapılara odaklanan görüntüler Türkiye'de ilk kez yayınlandı.





Eski İstanbul fotoğrafları





































































































































































































Eski İstanbul fotoğrafları