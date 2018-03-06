BBC Türkçe: Selda Bağcan'ın kendini övmesi hakkıdır

Sanatçı Selda Bağcan'ın 17 Şubat 2018'de BBC Türkçe mülakatındaki bazı ifadelerle ilgili Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamalarının ardından bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak ihtiyacı ortaya çıktı.
Bağcan 'mülakatta söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu, ama muhabirin kendisini gaza getirdiğini' savunuyor ve 'BBC röportajında karşımda soru soran kişi gözükmediği için sürekli kendimi övüyormuşum gibi oldu. Resmen komplo gibi' ifadesini kullanıyor.
Selda Bağcan çok önemli bir sanatçıdır. Türkiye'de yetişen en kıymetli değerlerden biridir. İngiltere'ye gelişinde BBC Türkçe'ye mülakat vermeyi kabul etmesinden çok heyecanlandık. Mülakatı keyifle yaptık ve kendisini misafir etmekten mutlu olduk.
Fakat, daha sonradan bu mülakata Bağcan tarafından yöneltilen eleştirileri BBC olarak ciddiye almak zorundayız. Hem kurum olarak işimizi doğru yapıp yapmadığımızı anlamak, hem de bu mülakatı yapan BBC Türkçe çalışanı Aylin Yazan'ın mesleki onurunu de rencide eden bu eleştirilerin haklı olup olmadığını değerlendirmek açısından.
Bu nedenle mülakatın 23 dakikalık ham halini üç ayrı editör izledi ve 'gaza getirmek', 'komplo kurmak', 'hırpalamak' gibi ifadeleri haklı gösterecek en ufak bir şeye rastlamadı. Üstelik, Selda Bağcan gibi bir sanatçının kendini övmesi hakkıdır.
Öncelikle BBC Türkçe'nin ne Selda Bağcan'ı ne de herhangi bir konuğunu 'gaza getirmesi' ya da 'kışkırtması' veya konuklarına 'komplo kurması' söz konusu olamaz.
BBC, dünyanın önde gelen çoğu yayın kuruluşunun da yaptığı gibi internet ve sosyal medya platformlarında kullanıcıların daha kolay izlemelerine olanak sağlamak için, mülakatların da aralarında olduğu videoları dijital formatta yayınlıyor.
Bu formatta da, videolarda sorular ekrana yazılı olarak yansıtılıyor, yanıtlar da sözlü ve alt yazılı yayınlanıyor. Nitekim, Selda Bağcan ile yapılan mülakatın yayınlanan 9 dakika 30 saniyelik bölümünde soruların yer almadığı doğru değildir. Sorular yazılı olarak ekrana yansıtılmıştır.
Sayın Bağcan'la mülakatın başında kendisine formatın bu şekilde olacağı da söylenmişti.
İsteyenler mülakatı bu link'ten izleyebilirler. Tabii, BBC mülakatıyla ilgili olarak Bağcan ile konuşan meslektaşlarımızın da önceden bunu izlemiş olmalarını beklerdik. O zaman soruların orada olduğunu göreceklerdi.
BBC Türkçe mülakatının yayınlanmasının ardından, internette bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, mülakattan bazı kliplerin sorular çıkarılarak paylaşıldığını gördük.
BBC Türkçe'nin bu tahrifatlarla ilgisi yok, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını kontrol etmesine olanak da yok.
Eğer Bağcan bu açıklamalarımızı yeterli görmezse, ya da ikna olmazsa, ancak kendisi istediği takdirde, mülakatın 23 dakikalık ham halini de yayınlamaya hazırız.
Son, ama en önemli olarak da BBC çalışanı Aylin Yazan'ın işini doğru yaptığını, izlemesi keyifli, çok güzel bir video ortaya çıkardığını ve kendisine yönelik eleştirileri hiçbir şekilde hak etmediğini vurgulamak isteriz.
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