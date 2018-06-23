Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel harekat, Terörle Mücadele(TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM), Köpek Eğitim Merkezi (KEM) gibi birim ve amirlere bağlı ekiplerle birlikte 50 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Koçbaşları ile kapıları açan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 uyuşturucu imalathanesi ele geçirdi. İHA'nın haberine göre, evin dışına ve içerisine donatılan güvenlik kameraları ile dışarıdan da izlenen imalathanede, polis baskını ile ne olduğunu anlayamayan şahıslar kaçmaya çalışırken, evdeki uyuşturucu maddelerini imha etmek istedi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile şahıslar kaçamadan etkisiz hale getirilirken, diğer evlerin çatı ve bahçelerine atılan uyuşturucu maddeler bulundu.
SAKSIDA HİNT KENEVİRİ
Narkotik köpek bady tarafından gizlenen uyuşturucu maddeleri tek tek bulundu. Ekipler, aramalarda şahısların çiçek saksılarında hint keneviri yetiştirdiklerini belirlerken,saksıların altında gizlenen ve satışa hazır uyuşturucular da narkotik köpek bady tarafından bulundu. İmalathanede etkisiz hale getirilen 3 kişi gözaltına alınırken, imalathanede kullanılan 100 ampul efedrin, metamfetemin çoğaltılmasına da kullanılan malzeme, materyaller ile 140 gram metamfetamin, 2 kilo 450 gram esrar, 132 gram eroin 20 fişek hazır esrar, 15 fişek satışa hazır metamfetamin, 5 fişek bonzai, 57 kilo hint keneviri, 2 hassas terazi, 6 pompalı tüfek, çok sayıda dolu kartuş 7 tabanca ve çok sayıda mermi, 2 kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu da ele geçirildi.
DİĞER OPERASYONDA İSE 41 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Seçim öncesinde Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı,Karkamış, Nizip ilçelerini kapsayan ikinci operasyonda ise 41 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplamda 300 polisin katıldığı operasyonda 200 gram sentetik bonzai 500 gram esrar, 10 fişek esrar, 20 fişek metamfetamin, 184 kök hint keneviri 6 bin 450 lira para, 3 pompalı tüfek, 2 tabanca, 6 sallama bıçak ele geçirilirken, 21 kişi de gözaltına alındı.
Operasyonlarda narkotik köpek bady, Yüzlerce polisin katıldığı operasyonlarda toplamda gözaltı sayısı 60'a ulaştı.
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