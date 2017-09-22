BBP Başkanı Destici'den tezkere açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığından, milli birliğimizden, Suriye ve Irak'taki Türkmenlerin varlığının korunmasından ve terörle mücadeleden yana olan bütün milletvekillerini bu tezkereye 'evet' demeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, parti genel merkezinde Elbeyliler Derneği Gaziantep ve Beğdili Oğuz Boyları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Açıklamada, Destici'nin görüşmede yaptığı konuşmaya da yer verildi. Buna göre Destici, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapmayı planladığı "korsan bağımsızlık referandumunu" reddettiklerini, buna asla müsaade edilmemesini ve bundan vazgeçilmemesi halinde gereğinin yapılmasını ifade ettiklerini anımsattı.

Destici, ABD'nin gizli, siyonist İsrail'in ise açıktan desteğini alan Mesut Barzani'nin pervasızca açıklamalar yaptığını belirtti.

Bugün MGK'nın, yarın da TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını "çok yerinde" ve "doğru bir adım" olarak niteleyen Destici, MGK'nın bugün alacağı tavsiye kararlarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, Barzani'ye açıkça bu referandum kararından vazgeçmezse sınırların kapatılacağını, kendi alanlarına hapsedileceğini, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin askıya alınacağını bildirmelidir. Hele ki Kerkük'ün ve diğer Türkmen bölgelerinin kırmızı çizgimiz olduğunu, buralarda referandum yapılmaya kalkarsa hem uluslararası anlaşmalardan doğan hakların kullanılacağını hem de askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu bildirmelidir."

Yarın TBMM'de hudut güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesi operasyonların yapılmasına imkan verecek olan tezkerenin oylanacağını anımsatan Destici, "Tezkereyi destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığından, milli birliğimizden, Suriye ve Irak'taki Türkmenler'in varlığının korunmasından ve terörle mücadeleden yana olan bütün milletvekillerini bu tezkereye 'evet' demeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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