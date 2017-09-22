BBP Başkanı Destici'den tezkere açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığından, milli birliğimizden, Suriye ve Irak'taki Türkmenlerin varlığının korunmasından ve terörle mücadeleden yana olan bütün milletvekillerini bu tezkereye 'evet' demeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, parti genel merkezinde Elbeyliler Derneği Gaziantep ve Beğdili Oğuz Boyları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.
Açıklamada, Destici'nin görüşmede yaptığı konuşmaya da yer verildi. Buna göre Destici, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapmayı planladığı "korsan bağımsızlık referandumunu" reddettiklerini, buna asla müsaade edilmemesini ve bundan vazgeçilmemesi halinde gereğinin yapılmasını ifade ettiklerini anımsattı.
Destici, ABD'nin gizli, siyonist İsrail'in ise açıktan desteğini alan Mesut Barzani'nin pervasızca açıklamalar yaptığını belirtti.
Bugün MGK'nın, yarın da TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını "çok yerinde" ve "doğru bir adım" olarak niteleyen Destici, MGK'nın bugün alacağı tavsiye kararlarının çok önemli olduğunu vurguladı.
Destici, şunları kaydetti:
"Türkiye, Barzani'ye açıkça bu referandum kararından vazgeçmezse sınırların kapatılacağını, kendi alanlarına hapsedileceğini, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin askıya alınacağını bildirmelidir. Hele ki Kerkük'ün ve diğer Türkmen bölgelerinin kırmızı çizgimiz olduğunu, buralarda referandum yapılmaya kalkarsa hem uluslararası anlaşmalardan doğan hakların kullanılacağını hem de askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu bildirmelidir."
Yarın TBMM'de hudut güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesi operasyonların yapılmasına imkan verecek olan tezkerenin oylanacağını anımsatan Destici, "Tezkereyi destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığından, milli birliğimizden, Suriye ve Irak'taki Türkmenler'in varlığının korunmasından ve terörle mücadeleden yana olan bütün milletvekillerini bu tezkereye 'evet' demeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
- tezkere
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.