Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çankaya Mahallesi'nde düzenlenen seçim çalışmalarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de darbelerin geride kaldığını düşündüğünü söyledi.

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun darbe ile ilgili yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Bu açıklama İçişleri Bakanımızdan geliyorsa mutlaka bununla ilgili elinde bir takım istihbarat bilgileri vardır diye düşünüyorum. Ciddiye alınması gerek. Açıklamasının içinde bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını ve bir daha darbe girişiminde bulunmaya kalkışacakların da muvaffak olamayacaklarını da söylüyor. Ben buna da yüzde yüz katılıyorum. Türkiye'de darbelerin geride kaldığını düşünüyorum. Esas geride kalacağı tarih 24 Haziran ve bu tarihte inşallah Cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanı seçimlerinde hem de milletvekilliği seçimlerinde seçimi kazandığında artık Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlayacak ve burada güçlü hükümet, yürütme ve Meclis ile bağımsız ve tarafsız bir yargıyla, kuvvetler ayrılığı da tam yerine oturarak yoluna devam edecektir."

"DAHA AĞIR BEDELLERLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR"

Darbecilerin dışarıdan cesaret ve güç aldıklarını, Türkiye içinde de bilerek ya da bilmeyerek bu darbecileri cesaretlendirenlerin olduğunu belirten Desteci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Örneğin, Sayın İnce'nin, Metin Temel gibi darbeye, teröre, her türlü tehlikeye karşı içeride ve dışarıda kahramanca durmuş, kahraman bir komutanımızın apoletlerini sökeceğinden bahsetmesi işte darbeci generalleri cesaretlendiriyor. Niye apoletlerini sökeceğim diyor? Cumhurbaşkanını alkışladı diye. Geçmişte başbakana, merhum Necmettin Erbakan'a küfreden paşalar oldu bu ülkede. CHP'nin onun özleminde olduğunu düşünüyorum.

15 Temmuz hain darbe gecesi milletimiz nasıl kalkışmaya, Türkiye'nin işgal edilmesine, bölme girişimine, milli iradenin yerle bir edilmesine müsaade etmemişse, bundan sonra darbe hevesinde şunu bilsinler ki 15 Temmuz'un sonuçlarından daha ağır bedellerle karşı karşıya kalırlar. Artık milletimiz uyandı. Ne darbeciye ne kalkışmacıya, bu vatanın aleyhinde olan terör örgütlerine bundan sonra hiç bir şekilde prim vermeyeceğini düşünüyorum. Millet devletiyle, devleti yönetenlerle el ele, kol kola yürüyecektir diye inanıyorum."

"KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLECEK"

Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğüne işaret eden Destici, "Çok kısa bir zamanda bu operasyon tamamlanacak ve Kandil'e Türk bayrağı çekilecek. Daha önce Kandil'e girilemez, operasyon yapılamaz diyenler, Afrin operasyonuna karşı çıkanlar şimdi diyorlar ki Kandil'de terörist kalmadı ki... Niye Kandil'e operasyon yapılıyor? Kandil'de halen terör grupları var, sayıları azalmış olsa da, Kandil'in çok önemli bir anlamı var. Kandil, PKK ve türevleri için bir sembol. Hiç merak etmesinler nasıl Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı, İdlip'e operasyon yapıldıysa Kandil operasyonu yapılıyorsa sıra Mahmura, Sincar'a da yani PKK, PYD, YPG bunlar aynı zaten neredelerse mutlaka oraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek, ne içeride ne de dışarıda bir tane terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN BİRİNCİ TURDA SEÇİLİYOR"

Destici, BBP olarak yaklaşık 5 bin denek üzerinde 15 ilde yüz yüze görüşmeyle bir anket çalışması yaptırdıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şunu gördük; Birincisi, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçiliyor. Biz bu sonucu gördük. Meclis seçimlerinde, Millet İttifakı'nın bileşenleri ve onları içeride ve dışarıda destekleyen güçler 'Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekilliğinde Cumhur İttifakı azınlığa düşüyor' diye algı operasyonu yapıyorlar. Asla böyle bir şey yok. Cumhur İttifakı orada da çoğunluğu sağlıyor. Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti'nin tek başına bu çoğunluğu sağlayacağını da görüyoruz."

"HDP'NİN BARAJI GEÇEMEME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Mustafa Destici, "HDP'nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek, HDP barajı geçemeyecek bana göre, ki geçemediği takdirde o zaman Cumhur İttifakı anayasal çoğunluğun, 400'ün üzerine çıkabilir. Bazı basın yayın organları, sanki HDP barajı geçemezse, işte Destici, Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlıyor gibi onu da maniple ederek vatandaşlarımıza bildirdiler. Öyle demiyorum ben. Her halükarda Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlıyor, lakin HDP barajı geçemezse ki bana göre geçemeyecek, o zaman Cumhur İttifakı 400'ün üzerinde bir milletvekili sayısına ulaşılabilir." diye konuştu.

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