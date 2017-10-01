BBP Genel Başkanı Destici: 'Dicle Kalkanı Harekatı' yapılmalı

Partisinin Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan İstanbul 2. Olağanüstü il Kongresine katılan Destici, Türkiye'nin terörle mücadelede son dönemde kararlı adımlar attığını ve parti olarak bunu desteklerini anlattı.

"Bugün Türkiye terörün tüm unsurlarına karşı, hem dağdaki teröriste, hem ovadakine, hem belediyesine sızmışına, finans kaynaklarına ve bunların hepsine karşı topyekün ciddi ve kararlı mücadele veriyor. Bu mücadeleyi de doğru olduğu için sonuna kadar destekliyoruz ve yanında olduğumuzu bir kere daha buradan haykırıyoruz." diyen Destici, ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği eleştirdi.

Mustafa Destici, "Amerikalılar sözde PKK'nın PYD'nin YPG'nin oluşturduğu kantonların her birinde onar bin tane terörist yetiştiriyor. Bunlara her türlü silahı veriyorlar, ordu haline getiriyorlar. DAEŞ'e IŞİD'e karşı bunları kullanacaklarmış. Niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Mehmetçikle yapmıyorsun da PKK, PYD, YPG ile yapıyorsun? Çünkü PKK'nın, PYD'nin kurucu babası Amerika." dedi.

Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye buna ciddi tepki vermekte ama yetmez. Fırat Kalkanı Harekatı benzer harekatlarla Suriye'nin kuzeyinden PKK, PYD sökülüp atılmalıdır. Orada kalıcı hale gelmelerine müsaade edilmemelidir. Eğer bugün buna müsaade edersek yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırız. Amerika varmış, İsrail varmış bunların hiçbiri umurumuzda olmamalı ve o bölgedeki terör unsurları ne pahasına olursa olsun bertaraf edilmelidir. Bu sadece Türkiye'nin bekası için değil o bölgedeki Arap, Türkmen masum Müslüman kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için de gereklidir."

Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referanduma değinen Destici, "Biz, Barzani'nin kuracağı devlet için '2. İsrail' diyoruz. Suriye'nin kuzeyinde yapılmaya çalışılan da İsrail'in devamı. Bir hat oluşturacaklar, Fırat'ın kuzeyinden İsrail'e ulaşacak bir koridor kuracaklar. Buna ne Türkiye ne İslam dünyası müsaade edemez, etmemelidir. Kan pahasına, can pahasına buna engel olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gayrimeşru referandum sonrası Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlarını doğru bulduklarını kaydeden Destici, bölgeyle tüm ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu. Habur Sınır Kapısı yerine bölgede yeni bir sınır kapısının açılması gerektiğini anlatan BBP Genel Başkanı Destici, böyle bir sınır kapısının Türkmenler'e yapılacak saldırılara karşı Türkiye'nin her türlü yardım ve müdahale için kullanılabileceği önerisinde bulundu.

"TÜRKMENLERİN SİLAHLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Kuzey Irak'ta Türkmenler dışında her etnik grubun silahlı güçlerinin olduğunu aktaran Destici, şunları söyledi:

"Burada herkes kendi güvenliğini kendisi sağlıyor. Irak merkezi hükümetinin ordusu var ayrıca kurduğu yan güçler var. Kürtler'in peşmergeleri var. Kürtler derken kastımız masum, birlikten beraberlikten, kardeşlikten yana olan Kürtler değil. PKK'nın peşine takılan, Barzani'nin ve Talabani'nin peşine takılan, ayrılıkçıları kastederek söylüyorum. Yoksa Kürtler bizim kardeşimiz, PKK düşmanımız. Bunun için Türkmenler'in ivedilikle silahlandırılması lazım. O bölgede Türkmen varlığının korunması isteniyorsa, o bölge huzur bulsun isteniyorsa Türkmenler'in her konuda desteklenmesi, özellikle silahlandırılması, silahlı güce kavuşturulması gerekiyor."

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yeni bir sınırötesi operasyon yapması önerisinde bulunan Destici, "Nasıl Fırat Kalkanı yapılarak PYD'nin, YPG'nin Fırat'ın batısına geçişi engellenmişti burada da Dicle Kalkanı Harekatı yapılarak Suriye'nin kuzeyindeki terörist ve ayrılıkçı gruplarla Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların birleşmesinin ve yardımlaşmasının önüne geçilmelidir. Türkmenler bizim için vazgeçilmezdir. Ankara ne ise Kerkük odur, Sivas ne ise Telafer odur, biz meseleye böyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meseleyi Kürt meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Orada kurulmaya çalışılan masun bir Kürt devleti değil. Kurulmaya çalışılan ikinci bir İsrail. Kurulmaya çalışılan siyonist ve emperyal güçlerin oyuncağı, piyonu olacak ve her daim İslam coğrafyasını karıştıracak, kan ve gözyaşı dökecek hale getirecek bir ikinci İsrail'dir. Yani İslam dünyasının kalbine ikinci bir hançer saplanmaya çalışılıyor. Bunu Kürt kardeşlerimizin de iyi görmesi, idrak etmesi gerekiyor."

Konuşmasına Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılması planlanan zammı eleştirerek devam eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanına bu zamma dur demesini istiyoruz." diye konuştu.

Destici, konuşmasının sonunda salondaki partililerle birlikte "Kerkük'e selam direnişe devam, Kerkük Türktür Türk kalacak," sloganlarına eşlik etti.

Mustafa Destici

BBP

dicle kalkanı