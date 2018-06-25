Cumhur İttifakı çatısı altında “görünmez ortak” olarak pusulada parti amblemi yer almaksızın seçime giren Büyük Birlik Partisi de ittifak barajı aştığı için Meclis’e girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere gröe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara 2. Bölge 1. sıra adayı olarak girdiği sandıktan milletvekili seçilerek çıktı. Son yasal düzenleme ile ittifaklara olanak sağlanırken, aynı zamanda adayların kendi partisinden istifa etmeksizin başka partinin listesinden aday olmasına da imkân tanımıştı.

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