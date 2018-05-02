AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi'nin, Cumhur İttifakı'na AK Parti çatısı altında katılacağını belirtti.

NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Yazıcı, "Bizim bu seçimde ittifakımız MHP ve BBP ile oluyor. MHP ile AK Parti'nin ittifakı oy pusulasında da görünür halde olacak. Ama BBP ile yapacağımız ittifak, mutabık kalınacak yerde ve sayıda gerçekleşecek; henüz netleşmiş değil. Genel başkanımız belirleyecek ve karşı tarafın da kabulu önemli. Parti listelerinden yer vermek suretiyle ittifakı gerçekleştirmiş olacağız. Sayı verirsem tahmini bir şey olur, netleşince sizlerle paylaşırız." dedi.

BBP lideri Destici, geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmüştü.

BBP lideri her şartta Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söylemişti.

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