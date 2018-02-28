Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapacak olmasından rahatsız duyanlar olduğunu belirterek, "İki partinin, üç partinin ittifak yaparak seçime girecek olmasından niye rahatsız oluyor CHP ya da diğerleri? Bu yasa teklifi Meclise sadece birkaç parti için verilmedi ki." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bundan 21 yıl önce darbeci zihniyetlerin kışkırtması, yönlendirmesi, cesaretlendirmesi ve emretmesi ile Türkiye'de postmodern bir darbe yapıldığını söyledi.

"Darbeyi gerçekleştirdiklerinde de bin yıl sürecek gibi çok büyük afaki laflar ettiler." diyen Destici, "Bu milleti tanımadıkları için bu milletin özünden olmadıkları için, bu milletin inanç kodlarından, tarih kodlarından uzak oldukları için böyle afaki laflar ettiler. Ama 10 yıl bile sürmedi. Millet 'milli irade dedi. Millet kendi tarihim, kültürüm' dedi." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; darbelerin her türlüsünün karşısında olduklarını vurgulayan Destici, 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Gelinen aşamadaki başarılarımıza rağmen Azez ve Cerablus arasındaki bölgede hatta İdlib'de kurulan oyunları bozmamıza rağmen Fırat'ın doğusuna yönelik tehdit ve tehlike algılarımız eskisinden daha fazladır." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE HEPSİNİ KENDİ GÜCÜYLE BİRER BİRER YAKALAYACAK"

Destici, Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için emperyalist güçlerin devreye girdiğine dikkati çekti.

"Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye, Allah'ın izniyle bunların hepsini kendi gücüyle birer birer yakalayacak ve hesabını soracaktır ve sormalıdır da." ifadelerini kullanan Destici, ülkelerin uluslararası güvenlik anlaşmaları, teröristlerin iadesi anlaşmalarına uymadıklarını, işlerine geldiklerinde bu anlaşmalara uyduklarını söyledi.

Destici, Çekya hükümetini kınayarak, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ASIN BU SAPIKLARI"

Cinsel istismarın ülkenin kanayan yarası haline geldiğine işaret eden Destici, BBP'nin yıllardır cinsel istismara yönelik tepkileri dile getirdiğini belirtti.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda işlenen her suçun, her mağdurun indinde hem toplum vicdanında hem de hukukta aynı orada karşılığı olmalıdır diyerek idam cezasını öneren ilk siyasi parti olduk. Mecliste 2 milyona yakın imzamız duruyor. Artık daha neyi bekliyorsunuz, kaç tane daha çocuk tecavüze uğradıktan sonra öldürülecek. Asın bu sapıkları kardeşim, asın. Daha fazla beklemeyin diyoruz."

Destici, çocuğa şiddet uygulamanın, hakaret etmenin, çocuğu dilendirmenin, eğitim görmesine mani olmanın ve zorla bir işte çalıştırmanın da toplumda yıkıcı etkileri olduğuna ve istismar kapsamına girdiğine dikkati çekti.

"BAZI SİYASİ PARTİLER İTTİFAKTAN NEDEN BU KADAR RAHATSIZ OLUYOR?"

Meclis gündeminde yer alan ve siyasi partilere ittifak imkanı tanıyan düzenlemeye ilişkin Destici, ittifakların yasal hale getirilmesini önemsediklerini vurguladı. Bazı partilerin seçimde ittifak yapacak olmasından rahatsızlık duyanlar olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Niye rahatsız oluyorsunuz kardeşim? İki partinin, üç partinin ittifak yaparak seçime girecek olmasından niye rahatsız oluyor CHP ya da diğerleri? Bu yasa teklifi Meclise sadece birkaç parti için verilmedi ki. Seçime katılmaya hak kazanan tüm partiler bu yasadan istifade edecek yasalaştığı zaman. Bundan daha güzel, daha olumlu ne olabilir ki. Bütün siyasi partilerin bu sürece destek vermesini arzu ediyorum."

Destici, diğer partilerin ayrı bir ittifak yapma kararına da saygı duyduğunu dile getirerek, bu kararların ayrıştırmadan, ötekileştirmeden yapılması gerektiğini ifade etti.

BBP içinde ittifakla ilgili herhangi bir tartışma olmadığını belirten Destici bunun, partinin yönetim kurullarında alınacak bir karar olduğunu söyledi. Destici, "Ben bu ittifaka maksimum, en üst düzeyde nasıl katkı sağlarım? Hangi şekilde ittifakın içinde yer alırsam Büyük Birlik Partisi katkı sağlar? Partimiz önce buna bakar, sonra partim der. Önce devletim, milletin ve birliktelik, en son da partimiz deriz." dedi.

"BİZ KİMSEYE MÜDANA ETMİYORUZ"

Milli Mutabakat Komisyonu üyesi MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın BBP'ye yönelik "İttifakta yer almasını uygun bulmuyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Destici, şunları kaydetti:

"BBP 25 yıllık bir siyasi harekettir. Sadece bir parti değildir. Bizler sadece bir siyasi parti değil, dinamik bir siyasi hareketiz. Bu yüzden BBP, olumlu enerji üreten ve yüksek düzeyde sinerjisi olan bir partidir. Kimin yanındaysak oraya, algılar ve katkılar üretmiş bir siyasi partiyiz. Biz kimseye müdana etmiyoruz. Doğru bildiğimizi yapıyoruz.

İttifakta yer alan partiler ittifakın sadece avantajlarına değil dezavantajlarına ve risklerine de ortak olduklarını bilirler. Bizim bu süreçle ilgili en baştaki kaygılarımızdan bir tanesi de şudur ki, kutuplaşmalara neden olabilecek ve ayrışmaları körükleyen politik dile asla taraf olmayacağız. Kimseyle de karşı karşıya gelmeyeceğiz."

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